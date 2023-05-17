棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）

內地喜劇公司笑果文化日前一場棟篤笑演出，被網民指侮辱了「人民子弟兵」，笑果文化周一（15日）道歉指該演員被無限期停止工作，北京文旅局今日通報指，對笑果文化警告、沒收違法所得1325381.6元（人民幣，下同）、罰款13353816元。北京市文旅局決定無限期暫停涉事公司在京所有演出活動。

據中新網，笑果文化接受採訪時表示，將作出以下一系列整改措施：

①即刻解除涉事演員house勞動合同和藝人經紀合同； ②對公司高管團隊和相關業務團隊分別進行留職察看、降薪等處分； ③對全國各地所屬線下演出業務立即進行全面整頓、學習； ④公司梳理管理中的薄弱環節，建立有效務實的長效機制，確保公司有足夠的能力管控風險、承擔行業應盡職責； ⑤公司將搭建獨立於演出業務之外的審核部門，配置專職監場人員，全流程，無死角把關，徹底遠離違反法律法規、公序良俗的內容； ⑥加快處理突發事件的響應速度，對違反法律法規和內部規章的相關責任人員做出及時的嚴格處理，用機制確保各項規章制度落到實處；⑦即日起，公司管理層、全體員工、演員開展主題教育並形成常態，讓笑果每一份子真正做到心有所畏，言有所戒，行有所止，不會因為無知導致觸碰政治紅線、公眾底線。

近日有網民在微博發文稱：「今天看了笑果的北京場，整體不錯，有個段子引起了我的不適。」

他表示，某脫口秀演員在表演中說到「兩條正在追松鼠的野狗」「別的小狗讓他感覺很萌很可愛，萌化了。這兩條野狗讓他想起來八個字，『作風優良，能打勝仗。』」該觀眾認為，「這個破梗侮辱了人民子弟兵」。

網民還指：「如果這個梗是無意的，那我勸你們下次刪掉。如果這個梗是故意的，那我覺得你們作死。」

該文引發關注並衝上微博熱搜。上海笑果文化傳媒有限公司官方微博今日發布聲明稱，5月13日，脫口秀演員HOUSE（李昊石），在演出中有不恰當的比喻，引起了觀眾爭議。該公司向社會大眾表示真誠的歉意。笑果文化表示，將無限期停止HOUSE後續一切演藝工作。

北京文旅通報指，北京市文化市場綜合執法總隊周一接群眾舉報，決定對上海笑笙文化傳媒有限公司依法立案調查。經查實，該公司及其演員李昊石肆意篡改演出申報內容，在5月13日下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

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責任編輯：袁瑋婧