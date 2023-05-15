鍾南山：全國大概12億人感染過新冠病毒

中國工程院院士鍾南山今日指，根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。

今日下午，在來瑞特韋上市後臨床研究啟動儀式上，鍾南山說，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發熱門診的數據，在接受檢測的發熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。

鍾南山介紹，無論有症狀還是沒有症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。從這個角度看，根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。根據相關實驗室研究和新加坡等地的真實世界研究，新冠病毒感染後產生的抗體能在4-6個月的時間內起到保護人體的作用；但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱，「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了。」

鍾南山透露，下一步應對新冠病毒感染，一方面還需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴重基礎病的老年人；另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。

據了解，來瑞特韋是我國首款單藥3CL抗新冠1類創新藥，已在3月獲批附條件上市，用於治療新冠輕中症成年患者，研究表明該藥的抗病毒效果與輝瑞Paxlovid效果相當，且有效避免了因聯用利托那韋產生的毒副作用。

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責任編輯：袁瑋婧