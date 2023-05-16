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需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期

國情動向 10:05 2023/05/16

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內地4月社會消費品零售總額按年增長18.4%，比上月加快7.8個百分點；按月增長0.49%。規模以上工業增加值5.6%，比上月加快1.7個百分點；按月下降0.47%1至4月固定資產投資按年增長4.7%，1至3月回落0.4個百分點。當月各項數據均差過預期，其中規上工業數據與市場預期的落差最大。

當月社零總額34910億元（人民幣，下同），按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額30398億元，按年增長18.6%；鄉村消費品零售額4513億元，增長17.3%。按消費類型分，商品零售31159億元，增長15.9%；餐飲收入3751億元，增長43.8%。升級類商品銷售增長較快，限額以上金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長44.7% 、25.7% 、24.3%。1至4月，社零總額149833億元，按年增長8.5%，比1至3月加快2.7個百分點。

規模以上工業三大門類，採礦業增加值按年持平，製造業增長6.5%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。裝備製造業增加值增長13.2% ，比上月加快5.3個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長6.6%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長11.8%；私營企業增長1.6%。分產品看，新能源汽車、太陽能電池產品產量分別增長85.4% 、69.1%。1至4月，全國規模以上工業增加值按年增長3.6% ，比1至3月加快0.6個百分點。

1至4月全國固定資產投資（不含農戶）147482億元，分領域看，基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長6.4%，房地產開發投資下降6.2%。分產業看，第一產業投資增長0.3%，第二產業投資增長8.4%，第三產業投資增長3.1%。民間投資增長0.4%。4月固定資產投資（不含農戶）按月下降0.64% 。

國家統計局指，當月國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多，但國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。下階段要堅持穩中求進工作總基調，積極恢復和擴大需求，加快建設現代化產業體系，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長，著力推動經濟高質量發展。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 社會消費品零售總額 固定資產投資 規模以上工業

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