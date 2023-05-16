  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地4月失業率降至5.2% 青年失業首次突破兩成

國情動向 10:12 2023/05/16

分享：

分享：

內地4月份全國城鎮調查失業率5.2%，按月下降0.1個百分點。但較受關注的青年失業率不降反升，突破兩成，創自2018年1月開始統計以來的最高位。

當月本地戶籍勞動力調查失業率5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率5.4%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率5.1%。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%。25-59歲勞動力中，初中及以下、高中、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5% 、4.6% 、4.0% 、3.1%。

31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。

國統局發言人付凌暉指，今年隨著經濟運行全面恢復常態化，勞動參與率穩步提升。過圯受疫情影響，勞動力退出勞動力市場，近期很多勞動力返回就業市場。在這種條件下，全國城鎮調查失業率還呈現下降態勢，說明就業趨勢在改善向好。尤其是，25到59歲就業主體人群的城鎮調查失業率已經低於疫前水平。

付又指，目前就業結構性問題仍比較突出，今年大學畢業生人數再創新高，青年失業率居高不下。下階段隨著經濟持續恢復，特別是服務業持續好轉，加之穩就業政策顯效，就業形勢有望總體穩定。對於青年就業難的問題，相關部門目前積極出台政策，有針對性地進行幫扶，相信隨著政策效果顯現，形勢會逐步改善。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
就業 失業 經濟數據表現 失業率 中國

上一篇文章

內地1至4月房地產開發投資按年跌6.2% 跌幅擴大

下一篇文章

需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

建交不足兩個月 洪都拉斯將與中國展開貿易談判
建交不足兩個月 洪都拉斯將與中國展開貿易談判
需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期
需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期
內地4月失業率降至5.2% 青年失業首次突破兩成
內地4月失業率降至5.2% 青年失業首次突破兩成
美國務院拒評論梁成運案是否涉錯誤拘押
美國務院拒評論梁成運案是否涉錯誤拘押
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
外媒實拍中國大媽游水偷渡美國 胡錫進：不能代表中國人
美官員：G7峰會聲明將涉應對中國「經濟脅迫」策略
美官員：G7峰會聲明將涉應對中國「經濟脅迫」策略
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款