內地4月失業率降至5.2% 青年失業首次突破兩成

內地4月份全國城鎮調查失業率5.2%，按月下降0.1個百分點。但較受關注的青年失業率不降反升，突破兩成，創自2018年1月開始統計以來的最高位。

當月本地戶籍勞動力調查失業率5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率5.4%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率5.1%。16-24歲、25-59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%。25-59歲勞動力中，初中及以下、高中、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5% 、4.6% 、4.0% 、3.1%。

31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。

國統局發言人付凌暉指，今年隨著經濟運行全面恢復常態化，勞動參與率穩步提升。過圯受疫情影響，勞動力退出勞動力市場，近期很多勞動力返回就業市場。在這種條件下，全國城鎮調查失業率還呈現下降態勢，說明就業趨勢在改善向好。尤其是，25到59歲就業主體人群的城鎮調查失業率已經低於疫前水平。

付又指，目前就業結構性問題仍比較突出，今年大學畢業生人數再創新高，青年失業率居高不下。下階段隨著經濟持續恢復，特別是服務業持續好轉，加之穩就業政策顯效，就業形勢有望總體穩定。對於青年就業難的問題，相關部門目前積極出台政策，有針對性地進行幫扶，相信隨著政策效果顯現，形勢會逐步改善。

責任編輯：陳建錫