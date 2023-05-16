內地1至4月房地產開發投資按年跌6.2% 跌幅擴大

內地1至4月份房地產開發投資35514億元（人民幣，下同），按年下降6.2%，降幅比1至3月擴大0.6個百分點，差過市場預期。其中，住宅投資下降4.9%。

房地產開發企業房屋施工面積771271萬平方米，按年下降5.6%。其中，住宅施工面積542968萬平方米，下降5.9%。房屋新開工面積31220萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積22900萬平方米，下降20.6%。房屋竣工面積23678萬平方米，增長18.8%。其中，住宅竣工面積17396萬平方米，增長19.2%。

商品房銷售面積37636萬平方米，按年下降0.4%，其中住宅銷售面積增長2.7%。 商品房銷售額39750億元，增長8.8%，其中住宅銷售額增長11.8%。 截至4月底，全國 商品房待售面積64487萬平方米，按年增長15.7%。 其中，住宅待售面積增長15.4%。

房企業到位資金情況方面，首四月 到位資金45155億元，按年下降6.4%。其中，國內貸款6144億元，下降10.0%；利用外資12億元，下降69.6%；自籌資金12965億元，下降19.4%；定金及預收款15925億元，增長4.0%；個人按揭貸款8222億元，增長2.5%。

責任編輯：陳建錫