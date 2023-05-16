美國務院宗教自由報告點名中國 關注新疆人權

美國國務院周一（15日）發表最新《國際宗教自由報告》，關注中國、俄羅斯及伊朗等國宗教自由，並批評中國對新疆維吾爾人的打壓。國務卿布林肯（Antony Blinken）指，上述國家內一些令人不安的趨勢仍在持續，甚至加劇。中國外交部發言人汪文斌回應稱，美方有關言論罔顧基本事實，荒謬至極，中方對此堅決反對。

（新增中國外交部回應）

汪文斌表示，美方反覆炒作謊言謬論，只是為了以疆制華給遏制打壓中國尋找藉口。中方奉勸美方正視並反省自身的問題，停止搞雙重標準，停止借人權、宗教、民族等問題干涉中國內政，更不要企圖以此來遏制中國發展。

美方報告提到，中國政府承認5種官方宗教，包括佛教、道教、伊斯蘭教、新教和天主教，但要求各宗教組織先向政府登記，只有屬於國家批准的官方宗教協會的宗教團體才被允許註冊，以及合法舉行禮拜活動。在2022年間，中國政府修訂多條相關法律，對公眾的宗教信仰自由實施更為嚴厲的管控。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）指，美國持續對中國的人權狀況感到關切，而人權議題也是美中雙邊交流中的重要部分。

責任編輯：陳俊賢





