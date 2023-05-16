市場解讀4月數據：經濟內生動力不強 政策宜側重就業

內地4月消費、工業及固投增速均差過預期，市場分析指，在去年的低基數效應下，當月各項數據的按年增長速度比較明顯，而實際上表現仍然疲弱，加上青年失業率再刷次新歷史最高位，反映出經濟內生動力仍待加強。國內宏觀政策需求加力，特別是對青年就業的政策支持。

中泰證券首席分析師楊暢指，基數擾動一定程度上推升了按年增速，如果觀察按月表現，均出現邊際放緩的特點，4月邊際放緩很難完全用季節性解釋。其中，投資對經濟的拉動作用有所放緩，從大類來看，地產、製造業、基建投資增速均延續放緩跡象。考慮到去年5月基數走高，未來按年增速可能存在壓力。

同時，青年失業率較上月進一步抬升，考慮到6至7月畢業季有可能會加劇青年人群就業壓力，當前總量政策仍需加大對青年人群就業工作的側重。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指，當月經濟數據單純看數字增幅頗高，但這主要是受去年低基數影響。青年失業率突破20%，令人擔憂。一些市場人士呼籲出台更多支持措施，如發放消費券以提振內需，但北京看起來不想那麼做。今年官方經濟增速目標偏低，為北京採取觀望立場留下空間。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指，工業是實際值，且比預期差很多，如果看兩年平均數據更差，說明經濟內生動力很差，人行需要採取降息等舉措，否則經濟難再拉起來。上海證券宏觀分析師胡月曉指，經濟內在動力偏弱狀況未變，投資偏軟主要受地產投資萎縮的影響，說明樓市拐點後對經濟增長影響長遠。

需求偏弱 內地4月份消費、工業、固投增速均遜預期

內地1至4月房地產開發投資按年跌6.2% 跌幅擴大

內地4月失業率降至5.2% 青年失業突破兩成

責任編輯：陳建錫