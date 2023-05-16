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郭台銘造勢記招突煞停 國民黨傳徵召侯友宜出戰大選

國情動向 15:14 2023/05/16

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國民黨即將公布參加明年台灣大選的人選，傳黨內已相中新北市長侯友宜，最早表明參選意願的鴻海創辦人郭台銘，原定今日（16日）的造勢記招突然取消。

台媒中央社報道，國民黨明日（17日）召開中常會，黨內外普遍預期會上將正式公布出戰明年大選的人選，包括侯友宜和近日密集造勢的郭台銘。郭台銘昨日（15日）受訪時表示，有99.9999%信心獲得黨內徵召。但當晚，他與國民黨主席朱立倫會面4個多小時後，原定今日中午和晚間的兩場造勢突然取消。

原本負責中午造勢記招的國民黨立委陳玉珍指，記招取消是郭台銘本人的意思，因為郭朱經過溝通後，有一些想法要跟大家討論。而聯電榮譽副董事長宣明智原本今晚在喜來登飯店為郭宴請國民黨中常委，餐會亦臨時取消。宣明智解釋，在這種敏感時間點進行大規模的中常委聚餐，似乎不太妥當。

報道引述一名國民黨內部人士指，這表示郭朱二人已談出些共識，這是否代表黨中央已完成相關整合，人選確定是由侯友宜代表國民黨參選，仍值得關注。另一國民黨中常委指，郭派人士已發起聯署支持郭台銘出選，但聯署的人不多，就算黨內正式宣布由侯友宜參選，郭派的中常委也難以反對。

郭台銘未公開回應。侯友宜則表示，無論過程如何，都尊重黨內規定，全力以赴為人民多做事。

責任編輯：陳建錫

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選舉 國民黨 朱立倫 郭台銘 台灣

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