內地20城推團購買樓 折扣價准低於政策規定

浙江杭州、廣東惠州等近20個內地城市，今年先後推出團購買樓活動，部分城市的團購折扣價，允許低於政策規定的減幅限制。

內媒不完全統計，從年初至今，至少河南滎陽、江蘇鹽城、四川內江、河南濟源、四川資陽、吉林長春、河南駐馬店、安徽亳州、河南洛陽、安徽銅陵、河南漯河、陜西安康、新疆烏魯木齊、廣東惠州、福建寧德、安徽滁州推出團購活動。

在廣東惠州，市政府上月底推出有關措施，對城鄉居民在惠陽區內購買商品住房給予低至八折的團購折扣，具體折扣點數以雙方買賣合同簽約為準。安徽滁州上周亦公布類似措施，支持産業集聚區開展團購活動，並規定團購樓盤必須能1年內交樓的現房或準現房。一次性購買3套以上，價格最多可比備案價低15%。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄表示，多城出台團購政策，主要以鼓勵事業單位、大型企業及院校等社會群體團購為主。陳霄還指出，有團購政策的城市都有存壓力大、去化緩慢的問題，希望通過團購政策來改善。他強調，由於團購有人數門檻以及不同城市的市場環境不同，團購政策的影響有待觀察。

58安居客研究院院長張波表示，當下正處於房地産復蘇的關鍵時點，區域性市場的波動性容易被放大，一旦個別項目出現房價大幅下挫性調整，容易引發市場的高關注度。從房地産調整的總體思路來看，無疑既不希望房價大幅上漲，也不希望大跌，房價的穩定才是房地産市場有序發展的重要前提因素。

責任編輯：陳俊賢