中日防長通話 首次啟用海空聯絡機制直通熱線

國防部宣布，今日下午，國務委員兼國防部長李尚福在北京與日本防衛大臣浜田靖一首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話進行通話，就兩國和兩國防務關系交換了意見。

國防部表示，直通電話的建成和啟用，將有效充實兩國防務部門溝通渠道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。

日本防衛省就指，雙方對啟用熱線表示歡迎，並確認聯絡機制為兩國增加信賴，和防範發生突發事件發揮重要作用，確認將適當和可靠地使用熱線。濱田靖一在通話期間，就東海等日中之間的安保問題表示關切，指日中需要進行坦率溝通。

日本《每日新聞》較早前報道，為避免與中國發生偶發性軍事衝突，已開設兩國防務部門之間的直通電話。中日兩國自2007年開始磋商有關防止不測事態的對策，至今已歷時15年左右。

報道稱，該直通電話是在防務部門之間開設的專用聯絡線路，能讓防務部門人士經常保持聯絡。由於中日圍繞東海的緊張關係加劇，兩國政府為避免艦艇和飛機發生衝撞，一直在構建「海空聯絡機制」。

報道指，中日兩國政府於2020年11月確定了爭取在當年開通中日兩國防務部門海空聯絡機制直通電話。

2021年12月，雙方一致決定力爭實現線路儘早開通，但由於新冠疫情的影響，相關磋商陷入停滯。

中日開設國防熱線 避免偶發軍事衝突

中日海洋事務高級別磋商下周一在東京舉行

責任編輯：袁瑋婧