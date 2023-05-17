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在離人民幣雙雙跌穿7算 後續怎麼走？（第二版）

經濟脈搏 16:43 2023/05/17

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時隔五個多月，離岸人民幣兌美元（CNH）失守7.0關口，盤中一度跌至7.0101；在岸價（CNY）亦下午亦跌破7關，為去年12月以來首次。

在岸人民幣兌美元今日官方收報6.9985，較上一交易日跌344點。

人民幣中間價報6.9748，較上日大幅下調242點，創去年12月底以來新低。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，離岸人民幣跌破「7」關口，主要受兩方面因素影響，首先，在5月議息會議上，美聯儲表示年內降息的可能性很小，這一表態帶動近期美元指數有所反彈；比價效應下，人民幣對美元會出現一定幅度貶值。更為重要的是，年初以來國內結匯率總體偏低、售匯率較高。這意味著高額貿易順差更多轉化為國內美元存款，而非兌換為人民幣，也會對外匯市場供需平衡帶來影響，推動人民幣對美元貶值。最後，近期發布的宏觀數據顯示，國內經濟修復過程出現一定波折，也可能對匯市情緒有一定影響。

王青指，短期內以上因素還有可能發酵，人民幣「破7」態勢或將持續一段時間。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰則認為，短期人民幣在7關口上方的貶值空間不大，因今年中國經濟增長勢頭應會跑贏其他主要經濟體，而且美聯儲暫停加息及美元見頂也會減輕人民幣的外部壓力。但他認為，人民銀行不太可能採取措施捍衛7關口，因為匯率破7已不是心理障礙。

一名中資銀行交易員也表示，近期受中國經濟復甦預期偏弱及利差因素拖累，人民幣連續走弱，但節奏可以接受，市場對人幣貶值已有預期。

責任編輯：陳建錫

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