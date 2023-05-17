內地4月樓價按年連跌12個月 按月升幅回落

上一篇文章
人民幣中間價大降242點 離岸價跌穿7算
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 十大電子書
國家統計局公布，內地4月70大中城市樓價按年下降0.2%，連降12個月，但降幅為11個月以來最低；按月上升0.4%，較上月稍為回落。
按年看，一線城市新樓價格上升2.0%，升幅比上月擴大0.3個百分點；二手樓價格上升0.9%，升幅比上月回落0.2個百分點。二線城市新樓價格由上月下降0.2%轉為上升0.2%；二手樓價格下降2.2%，降幅收窄0.2個百分點。三線城市新樓和二手樓價格下降1.9%和3.6%，降幅收窄0.8和0.3個百分點。
新樓和二手樓價格按年上升的城市有22個和9個，比上月增加4個和1個。
按月看，一線城市新樓價格上升0.4%，升幅比上月略擴0.1個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳上升0.6% 、0.4% 、0.2%和0.3% ；二、三線城市新樓價格按月上升0.4%和0.2%，升幅回落0.2和0.1個百分點。一線城市二手樓價格上升0.2%，升幅回落0.3個百分點，其中，北京、廣州和深圳上升0.1% 、0.3%和0.5% ，上海由上升0.7%轉為下降0.2% ；二三線城市二手樓價格均由上升轉為持平。
新樓和二手樓價格按月上升的城市有62個和36個，比上月減少2個和21個。
國統局發言人前一天解讀4月經濟數據，回應媒體關於樓市形勢的提問時指，今年來市場需求較快釋放，商品房銷售有所恢復，住宅價格按月上升，房地產開發企業資金狀況有所改善。但市場整體仍處於調整期，下階段隨著經濟恢復向好，政策顯效、預期好轉，樓市有望逐步企穩。
責任編輯：陳建錫