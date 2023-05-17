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內地4月樓價按月升幅回落 按年上升或降勢趨緩

經濟脈搏 09:30 2023/05/17

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國家統計局公布，內地4月70大中城市樓價按月整體升幅回落，二手樓價回落較明顯；按年則整體上升或降勢趨緩。

按月看，一線城市新樓價格上升0.4%，升幅比上月略擴0.1個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳上升0.6% 0.4% 0.2%0.3% ；二、三線城市新樓價格按月上升0.4%0.2%，升幅回落0.20.1個百分點。一線城市二手樓價格上升0.2%，升幅回落0.3個百分點，其中，北京、廣州和深圳上升0.1% 0.3%0.5% ，上海由上升0.7%轉為下降0.2% ；二三線城市二手樓價格均由上升轉為持平。

新樓和二手樓價格按月上升的城市有62個和36個，比上月減少2個和21個。

按年看，一線城市新樓價格上升2.0%，升幅比上月擴大0.3個百分點；二手樓價格上升0.9%，升幅比上月回落0.2個百分點。二線城市新樓價格由上月下降0.2%轉為上升0.2%；二手樓價格下降2.2%，降幅收窄0.2個百分點。三線城市新樓和二手樓價格下降1.9%3.6%，降幅收窄0.80.3個百分點。

新樓和二手樓價格按年上升的城市有22個和9個，比上月增加4個和1個。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 樓價 70大中城市 國家統計局

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