內地4月樓價按月升幅回落 按年上升或降勢趨緩

國家統計局公布，內地4月70大中城市樓價按月整體升幅回落，二手樓價回落較明顯；按年則整體上升或降勢趨緩。

按月看，一線城市新樓價格上升 0.4% ，升幅比上月略擴 0.1 個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳上升 0.6% 、 0.4% 、 0.2% 和 0.3% ；二、三線城市新樓價格按月上升 0.4% 和 0.2% ，升幅回落 0.2 和 0.1 個百分點。 一線城市二手樓價格上升 0.2% ，升幅回落 0.3 個百分點，其中，北京、廣州和深圳上升 0.1% 、 0.3% 和 0.5% ，上海由上升 0.7% 轉為下降 0.2% ；二三線城市二手樓價格均由上升轉為持平。

新樓和二手樓價格按月上升的城市有 62 個和 36 個，比上月減少 2 個和 21 個。

按年看，一線城市新樓價格上升 2.0% ，升幅比上月擴大 0.3 個百分點；二手樓價格上升 0.9% ，升幅比上月回落 0.2 個百分點。 二線城市新樓價格由上月下降 0.2% 轉為上升 0.2% ；二手樓價格下降 2.2% ，降幅收窄 0.2 個百分點。 三線城市新樓和二手樓價格下降 1.9% 和 3.6% ，降幅收窄 0.8 和 0.3 個百分點。

新樓和二手樓價格按年上升的城市有 22 個和 9 個，比上月增加 4 個和 1 個。

責任編輯：陳建錫