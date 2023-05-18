中國商人在泰國酒店嫖娼被下藥謀財 中20多刀身亡

一名中國商人在泰國度假村酒店被捅20多刀身亡，錢財被洗劫一空。泰國警方表示，富商李先生在嫖娼期間被同行妓女下藥，妓女同夥2人將其殺害，隨後3人帶上財物，駕車逃亡。

警方週二（16日）晚上突擊搜查，並逮捕3名嫌疑人，包括與李先生開房的那名20歲左右的泰國女子。

警方介紹，事發當天，李先生與這位泰國年輕女子約會，該女子是一名性工作者。而女子當天還帶著她的2名男友一起前往度假村，2名男友另住一間房。

據嫌疑人交代，他們想下毒謀財。李先生中毒後，與女子同來2男子用刀殺害了李先生，隨後帶上財物，駕車逃亡。

（更新警方通報）

泰媒報導，泰國董里府警局昨日（16日）下午1時左右接到報案，稱當地酒店發現男屍。警方調查後確認死者是一名43歲的中國商人，在當地經營橡膠加工廠。死者躺在房間的浴室裡，臉朝下躺著，身上只有一條毛巾，浴室裡到處都是血跡。傷口遍布全身，共計20多處刀傷，致命傷被認為是心臟部位的刀傷。

另外，死者手機、手錶等財物全部失竊，座駕亦疑似被人偷走。有消息指，死者生前是在一名女性陪同下開房。

責任編輯：陳俊賢