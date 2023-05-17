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卓慧思訪問台灣 京批過氣政客刷存在感 謀政治私益

國情動向 17:12 2023/05/17

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英國前首相卓慧思昨日（16日）抵達台灣，進行5日訪問。中國外交部批卓慧思訪台是過氣政客，拿台灣問題刷存在感，謀個人政治私利。

據彭博社報道，卓慧思今日（17日）在台灣發表演講稱，歐洲國家對台灣撒手不管是不負責任的，因為西方與北京的「冷戰」將無法避免；又呼吸英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對華強硬。

中國外交部發言人汪文斌今日表示，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，英國的個別過氣政客拿台灣問題刷存在感，不過是為了撈取個人的政治私利。汪文斌指出，英國國內各界對特拉斯此舉惡評如潮，稱這次旅行是表演性的，這是最糟糕的「網紅外交」，這位持續不負責任的議員正為自己的國家帶來另一種傷害。

他又指，台灣民進黨當局花台灣老百姓的納稅錢，討好英國史上最短命的首相，絕非什麼「愛台行徑」，而是正在「賣台」，這種勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖，注定以失敗告終。

中國駐英國使館發言人同日亦提出譴責，形容卓慧思是失敗政客，竄訪台灣，進行危險的政治做秀，對英國百害而無一利。任何負責任的政治人物，都應恪守「一中原則」，當前台海和平的最大威脅是「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容支持，卓慧思打「台灣牌」，搞「政治秀」，與「台獨」分裂勢力沆瀣一氣，挑動兩岸對立對抗，加劇兩岸緊張態勢，其行可鄙，其心可誅。

對此，卓慧思回應稱，北京想把台灣置於控制之下，她不希望看到這樣的事情發生。此行是要了解如何向台灣供更直接的幫助，抗衡中國大陸的「經貿脅迫」。被問到是否擔心此行會損害英中關係，卓慧思指，行程同英國政府密切聯繫協調。

責任編輯：陳俊賢

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地緣政治 外交 卓慧思 台獨 政治 英國 兩岸關係 台灣 中國

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