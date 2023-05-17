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習近平要求陝西加強科技創新 攻克更多核心技術

國情動向 20:41 2023/05/17

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中國-中亞峰會明日在陝西西安揭幕，中共總書記習近平將主持。他今日專門聽取陝西省委和省政府工作匯報，強調陝西必須在加強科技創新、建設現代化產業體系上取得新突破，攻克更多關鍵核心技術，打造更多「國之重器」。

習近平指出，陝西要實現追趕超越，必須在加強科技創新、建設現代化產業體系上取得新突破。要立足自身產業基礎和資源稟賦，堅持把發展的着力點放在實體經濟上，在鞏固傳統優勢產業領先地位的同時，勇於開闢新領域、新賽道，培育競爭新優勢。以科技創新為引領，加快傳統產業高端化、智能化、綠色化升級改造，培育壯大戰略性新興產業，積極發展數字經濟和現代服務業，加快構建具有智能化、綠色化、融合化特徵和符合完整性、先進性、安全性要求的現代化產業體系，做強做優現代能源產業集群。着眼國家戰略需求和國際競爭前沿，實施國家重大科技項目，攻克更多關鍵核心技術，打造更多「國之重器」。強化企業科技創新的主體地位，推動創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合，加快科技成果產業化進程。建好西安綜合性國家科學中心和科技創新中心，努力打造國家重要科研和文教中心、高新技術產業和製造業基地。

習近平表示，要着力擴大對內對外開放，打造內陸改革開放高地。穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，積極參與西部陸海新通道建設，着力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，提高招商引資的質量和水平。

習近平還強調，必須逐步縮小城鄉差距。要積極推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，提升縣城市政公用設施建設水平和基礎公共服務、產業配套功能，增強綜合承載能力和治理能力，發揮縣城對縣域經濟發展的輻射帶動作用。

同時，要因地制宜發展小城鎮，促進特色小鎮規範健康發展，構建以縣城為樞紐、以小城鎮為節點的縣域經濟體系。健全城鄉融合發展體制機制，完善城鄉要素平等交換、雙向流動的政策體系，促進城市資源要素有序向鄉村流動，增強農業農村發展活力，堅決守住不發生規模性返貧的底線。

昨日（16日）下午，習近平在前往陝西途中，在山西省委書記藍佛安、省長金湘軍陪同下，先後考察了運城博物館和運城鹽湖。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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