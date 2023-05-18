李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見

中國外交部公布，中國政府歐亞事務特別代表李輝16日至17日訪問烏克蘭，與烏總統澤連斯基、外交部長庫列巴等會面，就局勢交換意見。李輝闡述了中方立場主張，呼籲各方創造止戰和談條件，中方將繼續提供力所能及的幫助。烏克蘭外交部則表示，烏方已向李輝表明不接受割地求和或凍結衝突的方案。

＊更新中國外交部新聞稿

中方聲明指，中烏雙方在會談上一致認為，不久前中國國家習近平主席與澤連斯基總統的通話，為中烏關係發展指明了方向，兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，表示習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏提供力所能及的幫助。烏方表示重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。烏方始終奉行「一個中國」原則，願同中方共同努力，推動烏中關係取得更大發展。

烏方聲明指，外長庫列巴在與李輝會面時表明了烏克蘭的原則，是以尊重主權和領土完整為基礎，恢復可持續及公正的和平，不會接受任何涉及失去領土的提議。庫列巴又鼓勵中國參與烏克蘭總統澤連斯基提出的和平方案，該方案旨在恢復烏克蘭對其所有領土的控制。另外，庫列巴也讚揚中國扮演調停戰爭的角色具重要性，包括恢復經黑海出口農產品及核安全，雙方同意在多項重要議題加強對話。該聲明未提到中國的立場方案。

《華爾街日報》指，這是迄今為止中國參與調停烏克蘭戰爭的外交活中最具體的行動，但這次對話沒有任何取得突破的跡象。

李輝結束訪烏後，將轉往波蘭、法國、德國及俄羅斯訪問。

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責任編輯：陳建錫