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國家金融監督管理總局揭牌投運 正式取代銀保監會

經濟脈搏 09:42 2023/05/18

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位於北京金融街15號的國家金融監督管理總局今日（18日）揭牌及投入運作，正式取代運行5年的銀保監會，而國內金融體系亦從「一行兩會」改為「一行-總局一會」格局。國務院副總理何立峰、人民銀行行長易綱、中證監主席易會滿、國家金監總局黨委書記李雲澤，以及相關領導和工作人員出席揭牌儀式。

李雲澤在揭牌儀式上表示，將全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管等，依法將各類金融活動全部納入監管，努力消除監管空白和盲區，大力推進央地監管結果，牢牢守住不發生系統性金融風險底線，積極營造良好的金融法制環境，守衛國家金融安全。

今年3月中共中央及國務院公布《黨和國家機構改革方案》，宣布在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，把人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中證監的投資者保護職責均劃入國家金融監督管理總局。不再保留銀保監會。

國家金融監督管理總局為國務院直屬機構，其工作人員納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

責任編輯：陳建錫

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