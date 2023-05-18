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為全美封殺鋪路？ 蒙大拿州明年起禁止下載TikTok

社會熱點 11:47 2023/05/18

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美國蒙大拿州州長詹福特簽署法案，宣布明年1月起全面禁止Tiktok在當地營運及提供下載，成為全美首個禁Tiktok的州份。但新法的執行方式成疑，處罰對象主要為上架App的應用程式商店，而非一般用戶。TikTok回應，該法侵犯美國憲法賦與市民的權利，公司會繼續捍衛用戶在美國全境使用程序的權利。

根據新法，Tiktok母公司字節跳動將被禁止在蒙大拿州以任何形式營運，任何被發現違反規定，將每次每日罰款1萬美元，但罰款不由TikTok用戶支付，而是由字節跳動本身支付。同時，任何在禁令生效後未將TikTok App下架的應用商店也將受到罰款，包括Apple store和Google play。

詹福特在聲明中表示，新法將保障蒙大拿民眾免受監視，他還已下令禁止政府設備下載來自中國和俄羅斯的社交軟件，包括WeChat和Telegram。

《華爾街日報》指，禁令執行上還有許多細節未說明，包括如何處理在禁令生效前的下載、使用VPN下載等問題。而字節跳動一旦發起法律挑戰，禁令的生效也極可能遭到推遲。但這次蒙大拿州的禁令，為一場法律鬥爭鋪平了道路，這場法律鬥爭可能決定華盛頓正在考慮的一項全國性禁令的命運。

責任編輯：陳俊賢

蒙大拿州通過全面禁止下載Tiktok　成全美首例

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