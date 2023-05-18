高福：長新冠是基本事實 感染次數愈多後遺症風險愈高

中科院院士高福指，長新冠（新冠長期症狀）的存在是一個不能回避的基本事實，病人感染新冠的次數愈多，有後遺症的風險就愈高。

高福在北京出席一個學術活動時指，在後新冠時期，大家開始討論人類已走出了病毒陰影，但我們不能只看新冠病毒帶來的挑戰，也要看到它給我們提供的機遇，以及讓人類如何重新思考。他認為不能恐懼毒病，也不應輕視，在疫情防控上求真務實非常重要，這靠的是科學和公眾參與。

一直以來，關於長新冠是否存在都有較多爭議，高福指，長新冠是一個基本事實，不要迴避，不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講，這不是科學的態度，「感染次數愈多，後遺症風險愈高，這是有臨床數據的，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥」。

對於今年疫情反彈的風險，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲在會上提到，疫情還會持續，但今年不會再出現高峰，因為市民在去年廣泛感染後已具群體免疫。

內地自去年底宣布放寬防控後，主流論調突然開始質疑新冠是否會導致後遺症，中工院院士鍾南山曾說，所謂新冠後遺症是主觀感受，由精神心理影響導致。

責任編輯：陳建錫