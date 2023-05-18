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台灣多個景點收炸彈恐嚇 信中這一用詞揭露身份？

社會熱點 15:55 2023/05/18

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台灣宜蘭、高雄等多處景點及公共場所，近期都收到恐嚇信，恐嚇電郵指已放置多顆炸彈並勒索千萬（新台幣，下同），台警方指寄信者境外IP位於美國。

據中央社報道，高雄市觀光局信箱收到恐嚇電子郵件，將在壽山動物園跟蓮池潭龍虎塔放置7顆遙控炸彈，並勒索1000萬元，甚至恐嚇不得報警，並留下聯絡方式，要觀光局聯繫恐嚇者的「馬仔」討論千萬元的支付方式。市府上午前往報案，高市警方目前已共組專案小組追查。

福山植物園稍早表示，接獲恐嚇電子信件稱園區遭放置爆裂物，為預警性保障入園遊客安全，緊急休園1天。

高雄鼓山和左營警方接獲報案後，已在上午全部撤離動物園約750名遊客，目前正在動物園和蓮池潭附近巡檢，經鼓山警方局動用金屬探測儀在可疑地點搜查後，未發現爆裂物。至於蓮池潭，警方也在現場拉起封鎖線，同樣未找到恐嚇信所指的遙控炸彈。

警方調查，恐嚇郵件採境外IP跳板設置斷點，意圖妨礙警方逆向追蹤，目前已確認寄信者境外IP位於美國，但查緝難度頗高。

台媒指，信件內寫的「馬仔」一詞疑似露餡，「馬仔」為廣東、香港一帶方言，意旨幫派小弟、助手之意，因台灣人不用以「馬仔」形容助手或小弟，這兩字不會出現在台灣用語環境，不排除寄信者為中國大陸人士，或是有人藉大陸方言混淆偵辦方向。

此前台媒報道指，台灣屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館在3天內分別接獲6件炸彈及隨機砍殺恐嚇郵件，內容及手法均相似，不排除是曾涉多次恐嚇的張姓陸籍學生所為，警方追查中。

台桃園機場接針對佩洛西的炸彈恐嚇 但可能搞錯了地方？

責任編輯：袁瑋婧

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罪案 網絡熱話 勒索 恐嚇 宜蘭 高雄 海洋公園 動物園 美國 台灣

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