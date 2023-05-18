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習近平分別會見中亞五國元首 一文看清會談重點（多圖）

國情動向 20:56 2023/05/18

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中國中亞峰會今日起在西安開幕，中國國家主席習近平分別一對一與中亞五國元首會談，強調構建命運共同體。

習近平昨日下午與塔吉克總統拉赫蒙會談，他指出，中塔雙方要在涉及主權、獨立、安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持，做彼此信賴的戰略夥伴。雙方要加強發展戰略對接，高質量共建一帶一路，深化經貿、互聯互通、農業、大項目等方面合作，中方願進口更多塔吉克優質農產品。中方願同塔方加強執法安全合作，維護兩國和地區共同安全，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

塔方堅定不移恪守一個中國政策

拉赫蒙表示，塔方堅定不移恪守一個中國政策，堅定不移致力於發展塔中戰略夥伴關係，構建塔中命運共同體。塔方支持中方提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，願推動塔國家發展戰略與共建一帶一路倡議深度對接，加強兩國經貿、產能、農業、交通、綠色經濟、人文等領域合作。 

與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫會談時，習近平強調中土關係發展潛力巨大，前景廣闊。中方願同土方一道努力，將兩國關係不斷向前推進。他亦與烏茲別克總統米爾濟約耶夫會談，表示中方願同烏方一道，深化全方位合作，構建中烏命運共同體。 

中吉關係提升為新時代全面戰略夥伴關係

今日早上，習近平亦曾與吉爾吉斯總統扎帕羅夫會談，兩國元首宣布，將中吉關係提升為新時代全面戰略夥伴關係。習近平強調，中吉要加大相互支持，特別是明確有力支持彼此核心利益。要加強發展戰略對接和政策協調，以高質量共建「一帶一路」推進各領域務實合作，提升經貿合作水平，深化互聯互通合作，早日啟動中吉烏鐵路建設。中方願增加進口吉優質農副產品，鼓勵更多中國企業赴吉投資興業。

扎帕羅夫則表示，當前吉中關係處於歷史最好水平，吉方支持中方在台灣、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場堅定不移，支持中方提出的全球安全倡議、全球發展倡議，願同中方堅定相互支持，密切溝通協作，共同促進兩國和地區安全與發展。吉方將全力為中國企業提供安全良好的投資環境，持續推進共建「一帶一路」。

昨日晚上，習近平與率先抵達的哈薩克總統托卡耶夫會談，他提及，昨日是托卡耶夫70歲生日，在這個特殊日子裡來華進行國事訪問，彰顯兩國關係的高水平，也再次印證托卡耶夫同中國的不解之緣。

中哈開啟新的「黃金三十年」

習近平說，中哈是彼此值得信賴的好朋友、好兄弟、好伙伴。 兩國關係已經開啟新的「黃金三十年」。雙方要推動構建世代友好、高度互信、休戚與共的中哈命運共同體。 習近平強調，一個獨立自主、安全穩定、發展繁榮的哈薩克，符合中哈兩國人民共同利益。中方堅定支持哈薩克維護國家獨立、主權、領土完整，走符合本國國情的發展道路。

托卡耶夫則表示，中國在哈對外政策中具有特殊重要位置，哈中關係基於深厚友誼和牢固互信，擁有共同目標和任務。哈方願同中方一道，進一步加強哈中永久全面戰略夥伴關係，擴大雙邊貿易、旅遊、人文、地方等各領域合作，為哈中開啟新的「黃金三十年」奠定更加堅實的基礎。很高興哈中簽署互免簽證協定，這將有力促進雙邊往來。共建「一帶一路」是個偉大倡議，哈方將繼續積極參與。在當前複雜國際形勢下，習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議具有重要意義，哈方積極支持，願就此同中方加強溝通協作。哈方願同中方一道，充分利用中國－中亞機制，共同促進地區安全、穩定和發展。

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習近平要求陝西加強科技創新 攻克更多核心技術

西安等多地機場安檢升級 促旅客提前3小時到達

責任編輯：袁瑋婧

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