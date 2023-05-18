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李強山東調研：採更有針對性措施擴內需穩外需

國情動向 21:52 2023/05/18

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國務院總理李強在山東調研，他強調採取更有針對性措施擴內需穩外需，努力推動經濟運行持續回升向好。

據央視新聞，李強17日至18日在山東調研並主持召開座談會，聽取山東省有關部門、部分市縣和企業負責人發言。他強調，推動經濟運行持續回升向好，關鍵是增強發展信心，多做確定性的事對沖各種不確定性，盡最大努力爭取最好結果。

他表示，要聚力抓製造、抓創新、抓融合，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，努力走出一條實體經濟高質量發展的新路子。要以高質量供給引領和創造需求，打造更多消費熱點，做好特色消費、新興消費文章。要把擴大內需與改善民生結合起來，紮實推進城鄉基礎設施和公共服務補短板項目建設。要加快發展外貿新業態新模式，想方設法穩定國際市場份額。要着力防範化解重點領域風險，為經濟發展創造良好環境。

在濰坊，李強來到歌爾集團、濰柴集團，走進車間、實驗室，察看產品和零組件，對企業深耕主業、持續創新予以肯定，勉勵他們心無旁騖把產品做好，把技術做強。他強調，要大力發展先進製造業集群，統籌抓好傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大。李強來到金寶汽車城，了解新能源汽車銷售以及下鄉情況。他強調，要優化支持購買使用政策，加快充電樁等基礎設施建設，進一步釋放消費潛力。

在青島，李強前往中國—上海合作組織地方經貿合作示範區，聽取示範區建設情況匯報。他指出，建設這一示範區是習近平總書記親自宣佈的重大戰略決策，要加強資源對接、優勢互補，共同鍛造長板，實現互利共贏。李強考察了海爾集團、海信集團，了解企業運營情況。他希望企業適應用戶需求，開展個性化定製，打造更多具有競爭力的產品，進一步開拓國內外市場，同時積極推動工業互聯網更好為中小企業賦能。

習近平要求陝西加強科技創新 攻克更多核心技術

李強：堅持效益優先 推動經濟質的有效提升和量的合理增長

責任編輯：袁瑋婧

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