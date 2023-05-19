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美台就首階段貿易倡議達成共識 京已表明反對

國情動向 09:27 2023/05/19

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美國與台灣完成關於《美台21世紀貿易倡議》的首份協議，料未來數周簽署首批協定。台當局指，這是美台自1979年斷交後最完整的貿易協議。

美國貿易代表處周四（18日）宣布，當天在美國在台協會、台北駐美國經濟文化代表處主持下，雙方完成首份協議。貿易代表戴琪指，這是加強美台經濟關係重要一步，「展示了我們如何能夠代表我們的人民共同努力並推進互相貿易優先事項，我們期待繼續進行這些談判，最終敲定強而有力的高標準貿易協定」。

首份協議包括8個章節、共81條條文，涵蓋海關管理和貿易便利化、良好監管措施、反腐敗，以及中小企業等領域。通過有關規定，美國企業將能夠為台灣和台灣客戶提供更多產品，同時制定更加透明和簡化的監管程序，促進兩個市場的投資和經濟機會，特別是對中小企業而言。

台行政院經貿談判辦公室指，這不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的里程碑。後續還有至少7項議題須完成談判，當局將與美方盡快確認簽署時間、地點等細節，並將展開下輪談判，目標設定在年底之前完成所有議題。

北京已多次表明反對美台的貿易協議，強調「一個中國」原則是台灣參與對外經濟合作的前提，中方反對任何國家與台灣存在官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的經貿協定。外媒認為，美台上述的舉動可能會再次激怒中國。

責任編輯：陳建錫

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