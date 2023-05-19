【神州快訊】浙港攜手深化合作 聚焦創新科技領域

5月18日，浙港創新合作暨浙江本土跨國公司國際投資論壇在浙江杭州舉辦，以「固本培元 開枝散葉 合作共贏 行穩致遠」為主題。活動由浙江省人民政府主辦，浙江省商務廳、香港特區政府投資推廣署、香港中聯辦經濟部貿易處聯合承辦。

浙江省政府副秘書長蔣珍貴在致辭中表示，未來浙港兩地要加強聯動，強化前瞻性思考、全域性謀劃、整體性推進，在鞏固現有優勢基礎上，不斷發掘潛在優勢、創造新的優勢，形成疊加放大效應、實現共贏。浙江省商務廳廳長韓傑表示，深化浙港創新合作是浙江打造高層次對外投資策源地的重要內容，要把握好認識和趨勢、轉移與轉型、規模與質量、短期與長期、發展與安全等五層關係，綜合施策，推動浙江經濟實現高質量發展。

2022年，香港投資者在浙江共簽訂了906份項目合同，合同額共281.3億美元，實際使用香港投資151.2億美元，佔浙江使用外資的78.3%。香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里表示，在國家「十四五」規劃帶來的歷史機遇下，香港將繼續鞏固國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢，並將全力發展創新科技等新興產業。浙港兩地在創新方面的雙向發展，將會帶來更扎實、更廣闊的合作空間，帶來新的合作共贏機遇。

香港特區政府投資推廣署助理署長蔣學禮表示，「十四五」規劃體現中央政府對香港的堅定支持，香港特區政府亦致力發展創新科技，並積極推出吸引企業和人才的措施。去年底香港特區政府公布了《香港創新科技發展藍圖》，進一步強化創科產業布局，推動創科產業化。香港擁有人才、基礎設施和技術等優勢，可更好幫助內地企業和資金走向海外。

（資料由浙江省商務廳提供）