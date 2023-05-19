  • 31°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工人有紋身被工廠拒聘 老闆：我們是對社會負責（有片）

國情動向 12:39 2023/05/19

分享：

分享：

紋身雖然愈來愈普遍，但在內地仍受到相當的抵觸。東莞一間電子廠拒絕聘請有紋身的工人，工廠老闆不諱言地說紋身影響風氣，這樣做是對社會負責。

網傳影片顯示，工廠的老闆當面教訓兩名前去應徵的工人，指他們身上有紋身，所以工廠不會聘請他們，「一個都不可以，先聲明一下，你的紋身有可能斷送了你的前程......它（紋身）給人的第一印象就不好，要麼是社會上混的，要麼是不聽話的」。片段拍到，其中一名被訓斥的工人，右手手臂有大片紋身。

工廠老闊向內媒透露，她前幾天巡廠時遇到兩名準備入職的派遣員工，發現他們身上有紋身後，當場把兩人捉了出來。她同意紋身並不影響工作，但可能影響其他人，甚至影響整間工廠的風氣，「我們作為一家企業，要對社會負責，要對年輕人要教育和引導」。她已告訴兩人，歡迎他們洗掉紋身再應徵。

事件在網上引起爭論，有人認為紋身在國內也漸漸常見，有關做法屬於就業歧視，亦有人認為做法並無不妥，工人有紋身的自由，老闆也有拒絕聘請的自由，十分公平。東莞人社局回應稱，中國的勞動法並沒有明文規定有紋身者的就業限制，但企業仍有權按自己的制度，來決定聘用與否。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 就業 歧視 中國

上一篇文章

國台辦：即日恢復旅行社經營台灣人赴陸團隊遊業務

下一篇文章

習近平主持中亞峰會：願同中亞對接發展戰略 升級雙邊投資協定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平分別會見中亞五國元首 一文看清會談重點（多圖）
習近平分別會見中亞五國元首 一文看清會談重點（多圖）
李強山東調研：採更有針對性措施擴內需穩外需
李強山東調研：採更有針對性措施擴內需穩外需
李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見
中亞峰會今西安揭幕 習近平晤吉爾吉斯總統
中亞峰會今西安揭幕 習近平晤吉爾吉斯總統
中國恢復進口澳洲木材 協商阿爾巴尼斯訪華
中國恢復進口澳洲木材 協商阿爾巴尼斯訪華
拜登據報擬派高層官員訪華 稱遲早會與習近平會面
拜登據報擬派高層官員訪華 稱遲早會與習近平會面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款