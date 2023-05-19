工人有紋身被工廠拒聘 老闆：我們是對社會負責（有片）

紋身雖然愈來愈普遍，但在內地仍受到相當的抵觸。東莞一間電子廠拒絕聘請有紋身的工人，工廠老闆不諱言地說紋身影響風氣，這樣做是對社會負責。

網傳影片顯示，工廠的老闆當面教訓兩名前去應徵的工人，指他們身上有紋身，所以工廠不會聘請他們，「一個都不可以，先聲明一下，你的紋身有可能斷送了你的前程......它（紋身）給人的第一印象就不好，要麼是社會上混的，要麼是不聽話的」。片段拍到，其中一名被訓斥的工人，右手手臂有大片紋身。

工廠老闊向內媒透露，她前幾天巡廠時遇到兩名準備入職的派遣員工，發現他們身上有紋身後，當場把兩人捉了出來。她同意紋身並不影響工作， 但可能影響其他人，甚至影響整間工廠的風氣，「我們作為一家企業，要對社會負責，要對年輕人要教育和引導」。她 已告訴兩人，歡迎他們洗掉紋身再應徵。

事件在網上引起爭論，有人認為紋身在國內也漸漸常見，有關做法屬於就業歧視，亦有人認為做法並無不妥，工人有紋身的自由，老闆也有拒絕聘請的自由，十分公平。東莞 人社局回應稱，中國的勞動法並沒有明文規定有紋身者的就業限制，但企業仍有權按自己的制度，來決定聘用與否。

責任編輯：陳建錫