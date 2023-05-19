90後失聰女被指是黑幫頭目判監7年 父堅持上訴

內地2018年起展開全國性的掃黑除惡鬥爭，嚴打地方黑社會勢力。吉林90後失聰女子丁茜就成為被嚴打的對象，她被當地法院認定為惡勢力頭目，旗下設有多個堂口，參與了聚眾鬥毆、尋釁滋事多宗犯罪活動，判入獄7年。丁父堅持女兒清白，繼續提出上訴，律師也認為裁定認定的事實存在錯誤。

吉林洮南市檢察院在2018年指控丁茜在成立名為「倩家幫」的惡勢力組織，她自稱幫主，下設青龍、白虎等6個堂會，主要成員有6名，目的是收取保護費，保護成員不受欺負，除掉其他幫派。幫派的成員固定，曾參與聚眾鬥毆、尋釁滋事多起犯罪，屬於涉惡犯罪團伙。

丁茜的解釋是，所謂「倩家幫」實際上只是QQ聊天群的名稱，她與朋友當初只是為了打遊戲好玩，才起了個較拉風的名字，並非真的惡勢力組織。而檢方說的青龍、白虎等堂口，丁茜稱，那是其他建立的另一個QQ群，她與裡面的人都不熟，具體人數也不明，這些群建立不到兩個月就解散了。

丁茜又說自己並無收取護費，群內朋友單純是聚會吃飯，連飯錢也是AA制支付。

丁父堅持申訴 期間還舉報一審法官

丁父則說，女兒的體質就比較弱，幼時隔三差五的生病感冒後，一隻耳朵已經完全失聰，另一隻耳朵的聽力也近乎失聰。他堅持申訴還女兒清白，期間還調查發現一審法官孫利冒名頂替他人上大學和參加工作，並實名舉報。孫利隨後被免去洮南市法院刑事審判庭庭長、審判委員會委員、審判員職務。

他今年4月和律師向吉林省高院遞交申訴材料，當地法院周三（17日）召開了此次案件問詢會，了解案情情況，還問了孫利的情況。丁茜律師表示，有新證據證明原判決、裁定認定的事實確有錯誤的，可能影響定罪量刑。高院回應，案件正在辦理，不方便透露。

責任編輯：陳俊賢