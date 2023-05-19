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內地網約車市場飽和 司機嘆日做19個鐘無600蚊

社會熱點 16:00 2023/05/19

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內地網約司機兩年多來暴增逾一倍，運力趨於飽和，但訂單卻沒有明顯增長。僧多粥少加上網約車平台減價競爭，導致司機收入銳減，有人嘆一天工作19個小時卻賺不到600元（人民幣，下同）。

時代財經報道，一年前，上班相對自由的網約車被視為靈活就業的選擇之一，如今包括海南三亞、湖南長沙等城市相繼宣佈，暫停辦理網約車運輸證新增業務。濟南、遂寧、東莞等地也發布網約車行業風險預警的通告，提醒從業者「謹慎入場」。

多地發布網約車入行風險預警

東南大學交通法治與發展研究中心執行主任顧大松指，主要是因為市場供需出現變化，行業整體是「人多單少」，促使單價、人均單量降低，間接導致網約車司機收入下滑、工時增加，久而久之可能還會出現服務品質下降、司機乘客摩擦矛盾增加等問題。

據全國網約車監管訊息交互平台統計，2020年10月31日至今年4月30日，僅僅兩年半時間，全國取得經營許可的網約車平台增加102個，增幅達49%，發放的網約車駕駛員證增加286.1萬本，增幅為112.4%。但全國訂單總量卻沒有明顯增加。

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與此同時，網約車訂單單價不斷降低。華南某網約車及新能源汽車服務公司的中層人士歐文（化名）表示，一線城市市場大，地區平台之間的競爭比較激烈，彌漫著價格戰與補貼戰，單價越低越能吸引到乘客打車。據其瞭解，按網約車司機上線時間計算，目前某超一線城市網約車司機每小時平均收入在35至40元，而去年年中則為40至50元。

對於訂單單價下滑，網約車司機張師傅表示，2019年，他每天跑車不到10小時，月入1.5萬左右，但現在想要破萬，基本要上線15個小時。張師傅透露，他在5月16日出車19個小時，完成超過30單，但只賺到590元。

專家建議推出市場退出機制

歐文也指出，現在網約車司機需要保證每天12小時以上的出車時間，才能保證月入1.3萬元左右。若去掉租車費、房租、充電費，不計入違規、出險等費用，網約車司機一個月淨收入僅7000元左右。

對於網約車行業及市場當前現狀，顧大松建議，要針對平台、網約車司機建立退出機制；地方政府也應做好網約車市場的信息監測，建立較為完善的預警機制等，為從業者或將入行的人提供參考；對於目前市場存在的低價競爭情況，要堅決處理。

責任編輯：易燕丹

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