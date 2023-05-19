  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

148個品牌大混戰 內地汽車產業迎淘汰潮

經濟脈搏 17:43 2023/05/19

分享：

分享：

隨著內地電動車行業急速發展，市場也迎來新一波汰弱留強，近年被稱為「超新星車企」的威馬、愛馳、天際等，在經濟低迷及價格戰下，先後傳出陷入經營困境。業內人士指，國內汽車市場的競爭，已進入到拼現金儲備、拼運營效率、拼體系能力的階段，而新興車企另要面對傳統行業龍頭的「降維打擊」。

上海青浦區消保委今年3月發布信息稱，威馬汽車或經營異常，消費者謹慎購買。同時，傳出威馬汽車資金鍊緊張，員工降薪、停產、關閉門市等負面消息，引發市場對新車企的關注。除了威馬，天際汽車3月時也曾出停工停產，工人按最低工資標準發放生活費，愛馳汽車連續兩月遲發工資，雷丁汽車申請破產。

當前的中國汽車市場正處於大混戰的狀態，總共有148個汽車品牌，中國品牌114個，外資品牌34個，其中90%的市場佔有率由20%的行業龍頭掌控。即使是近年成功站穩了陣腳的蔚來、小鵬、理想、零跑，但除理想汽車外，其多數企業的每月銷量，仍舊在萬輛左右徘徊。

今年要出配一波淘汰潮，幾乎是當前市場上的共識，乘聯會秘書長崔東樹表示，今年復雜的市場情況可能會在一定程度上加速一些銷量規模小、資金鍊緊張的弱勢品牌倒閉。另一車企管理層亦指，傳統車企擁有強大的研發、供應鏈、製造和渠道能力，一旦它們完成轉型，新興的二線將面臨一波打擊。

責任編輯：陳俊賢

 

開啟hket App，閱讀全文
產品 中國市場 汽車 新能源 中國

上一篇文章

人行：人幣匯率有糾偏機制 能在合理水平上保持穩定

下一篇文章

58同城傳大規模裁員三至五成 料涉萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地4月社融增量僅1.22萬億新增貸款7188億 均遠遜預期
內地4月社融增量僅1.22萬億新增貸款7188億 均遠遜預期
內地4月CPI按年升0.1%創26個月低 PPI降3.6%跌幅近三年最大
內地4月CPI按年升0.1%創26個月低 PPI降3.6%跌幅近三年最大
58同城傳大規模裁員三至五成 料涉萬人
58同城傳大規模裁員三至五成 料涉萬人
國家金融監督管理總局揭牌投運 正式取代銀保監會
國家金融監督管理總局揭牌投運 正式取代銀保監會
在離人民幣雙雙跌穿7算 後續怎麼走？（第二版）
在離人民幣雙雙跌穿7算 後續怎麼走？（第二版）
高福：長新冠是基本事實 感染次數愈多後遺症風險愈高
高福：長新冠是基本事實 感染次數愈多後遺症風險愈高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款