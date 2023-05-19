148個品牌大混戰 內地汽車產業迎淘汰潮

隨著內地電動車行業急速發展，市場也迎來新一波汰弱留強，近年被稱為「超新星車企」的威馬、愛馳、天際等，在經濟低迷及價格戰下，先後傳出陷入經營困境。業內人士指，國內汽車市場的競爭，已進入到拼現金儲備、拼運營效率、拼體系能力的階段，而新興車企另要面對傳統行業龍頭的「降維打擊」。

上海青浦區消保委今年3月發布信息稱，威馬汽車或經營異常，消費者謹慎購買。同時，傳出威馬汽車資金鍊緊張，員工降薪、停產、關閉門市等負面消息，引發市場對新車企的關注。除了威馬，天際汽車3月時也曾出停工停產，工人按最低工資標準發放生活費，愛馳汽車連續兩月遲發工資，雷丁汽車申請破產。

當前的中國汽車市場正處於大混戰的狀態，總共有148個汽車品牌，中國品牌114個，外資品牌34個，其中90%的市場佔有率由20%的行業龍頭掌控。即使是近年成功站穩了陣腳的蔚來、小鵬、理想、零跑，但除理想汽車外，其多數企業的每月銷量，仍舊在萬輛左右徘徊。

今年要出配一波淘汰潮，幾乎是當前市場上的共識，乘聯會秘書長崔東樹表示，今年復雜的市場情況可能會在一定程度上加速一些銷量規模小、資金鍊緊張的弱勢品牌倒閉。另一車企管理層亦指，傳統車企擁有強大的研發、供應鏈、製造和渠道能力，一旦它們完成轉型，新興的二線將面臨一波打擊。

責任編輯：陳俊賢