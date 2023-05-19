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蔡英文晤卓慧思 冀促成雙邊貿易協定深化合作

社會熱點 15:15 2023/05/19

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台灣領導人蔡英文與訪台的英國前首相卓慧思（Liz Truss）會面。蔡英文表示，希望台英雙方能加強合作交流，並努力促成雙邊簽署貿易協定。

蔡英文在致辭時表示，非常高興與卓慧思見面，期待共同努力下，台灣與英國的關係能夠持續扎根發展。她又提到，卓慧思任內多次呼籲七國集團及北約重視台海安全議題，對此表達肯定與感謝。

蔡英文說，這幾年台灣與英國在各領域都有豐富的合作成果，希望台英雙方在供應鏈靭性、網絡安全及科技新創等領域，開創更多合作交流，並一起努力促成雙邊簽署貿易協定，持續深化經貿合作的關係。

卓慧思表示，英國非常清楚了解必須維持台海和平及穩定，認為需確保台灣有能力自我防衛，更重要的是確保建立經濟上的連結。她提倡「經濟北約」，希望理念相近的民主國家可以加強經濟合作，抗衡威權政權的脅迫。

卓慧思是繼戴卓爾夫人後，第二位訪問台灣的英國前首相。在北京，外交部日前形容卓慧思訪台是個別過氣政客拿台灣問題刷存在感，批評台灣當局勾連外部勢力謀獨的企圖，注定以失敗告終。

卓慧思訪問台灣 京批過氣政客刷存在感 謀政治私益

大陸官媒批卓慧思訪台是學佩洛西 強調「台灣不是網紅打卡地」 

責任編輯：易燕丹

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