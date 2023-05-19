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廣西超載越野車墮崖11人亡 涉偷越國境（更新版）

社會熱點 22:11 2023/05/19

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據廣西靖西市人民政府通報，今日（19日）6時30分許，在靖西市岳圩鎮四明村下透屯路段，一載有14人車輛翻下路邊懸崖，掉入積水塘中。初步確認，除3人逃生外，其餘11人遇難。現場救援和事故調查正在進行中。

*更新車輛詳情

據央視新聞，經公安機關偵查，初步判斷為一起涉嫌偷越國邊境事件。

初步查明，遇難者中有9人系越南籍人員，1人系中國人，1人身份待核實；逃生者中1人為越野車司機，系在國內接應偷越國邊境外籍人員的中國人，另2人系越南籍人員，3人均已被公安機關控制，正在訊問中。涉及的越南籍人員情況已向越南駐南寧總領事館通報。公安機關正在全力偵查案件，有關善後工作有序進行中。

靖西市應急救援指揮中心工作人員表示，事故車輛是一輛豐田漢蘭達（Highlander）越野車，事故發生地在邊境的岳圩鎮，距離中越邊境直線距離僅約5、6公里。

此外，靖西市一權威部門工作人員表示，出事的漢蘭達越野車，應該是7座的車，坐了14個人，屬於超載。

靖西市應急管理局工作人員介紹，事發後，市領導以及該局負責人等都已趕到事發現場，前方已經成立了臨時救援指揮部，救援正在進行中。

應急管理局工作人員介紹，車輛掉入的水塘非天然水塘，是煤礦洗煤水沉積的水塘。

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廣東中山車墮河慘案 一家5口全遇難 2幼童被水沖走

責任編輯：袁瑋婧

 

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