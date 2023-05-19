廣西超載越野車墮崖11人亡 載有偷渡客（更新版）

據廣西靖西市人民政府通報，今日（19日）6時30分許，在靖西市岳圩鎮四明村下透屯路段，一載有14人車輛翻下路邊懸崖，掉入積水塘中。初步確認，除3人逃生外，其餘11人遇難。現場救援和事故調查正在進行中。

*更新車輛詳情

綜合內媒報道，靖西市應急救援指揮中心工作人員表示，事故車輛是一輛豐田漢蘭達（Highlander）越野車，事故發生地在邊境的岳圩鎮，距離中越邊境直線距離僅約5、6公里。

此外，靖西市一權威部門工作人員表示，出事的漢蘭達越野車，應該是7座的車，坐了14個人，屬於超載，官員證實出事車輛上載有「境外偷渡人員」，「具體情況和所載人員身份還在核實中」。

靖西市應急管理局工作人員介紹，事發後，市領導以及該局負責人等都已趕到事發現場，前方已經成立了臨時救援指揮部，救援正在進行中。

關於3名倖存者的身體狀況，上述兩個部門工作人員均表示暫不清楚，具體情況以官方通報為準。

應急管理局工作人員介紹，車輛掉入的水塘非天然水塘，是煤礦洗煤水沉積的水塘。

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責任編輯：袁瑋婧