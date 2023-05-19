付國豪父親發文怒斥胡錫進 後者回應：我永遠為此自責

早前抑鬱而亡的前《環球時報》記者付國豪，其父親近日在微博發文，暗指前《環球時報》總編輯胡錫進與付國豪抑鬱和離職有關係，並警告若胡錫進不去祭拜付國豪就會和他「撕破臉」。胡錫進今日發文回應，表示自己永遠為此自責。

付父促胡錫進去付國豪墓地祭拜

付國豪的父親傅誠學發文指：「有人讓我對老胡（指胡錫進）說些什麼，說實在的，真不想說，話說透了，就沒意思了！還是說半句留半句吧！你應該記得在孩子葬禮上我說的那句話，之後我邀請你參加孩子的骨灰安放儀式，你以疫情的原因拒絕了，客觀原因，我不怪你。時至今日，無論你的任何觀點或任何言論我均不加以表述。因為我相信你的人品和人格。但是世界上的任何事情都是有限度的，付國豪那孩子在你身邊發生了什麼相信你是清楚的，他為什麼得了抑鬱症，為什麼宣布離開，個中原因你知我知。我不想撕破臉皮，這樣的話對國對家都沒有意義。」

文中又稱，只要求胡錫進及環球時報（網）的有關同仁，在付國豪三十二歲生日（5月25日）到付國豪的墓地拜祭一下。「不為別的，那孩子為了你們，為了環球時報，為了這個國家獻出了所有。如果，連這一點最基本的要求，你們都不予尊重，我說的是如果！我和你的這張老臉，也只能撕破了！！！都是老兵了，腰裏的傢伙，都不是吃素的，忘了告訴你，老胡，我當年是空軍！」該文目前已被刪除。

付國豪嚴重抑鬱

胡錫進今日發文詳述付國豪抑鬱病情，他指付國豪一年半前在抑鬱症的折磨中結束了自己的生命，當時雖已從環球時報離職大約半年。又指自己和幾位同事去參加了他的葬禮。

胡錫進指，付國豪剛從香港回來時受到環球時報最高級別的獎勵，他的情緒也挺好，但是慢慢地他的抑鬱症加重，一度很長時間病休上不了班。後來他開始強烈要求從環球時報辭職，原因是他認為自己已經不能勝任工作，覺得大家是在照顧他，憐憫他，他的自尊受不了。

胡錫進稱，隨後把他從網站編輯調到他更喜歡的專職記者工作，但是付的自尊越來越強，並且去心已決。

胡錫進還指，「一個英雄人物因嚴重抑鬱症自殺身亡，不僅令人悲傷，還是挺敏感的事情，我們需要維護他的聲譽。在其家屬充分同意的情況下，形成了圍繞國豪去世後在輿論場低調處理的局面。我要透露的是，環球時報和天津市有關部門都在國豪去世後對他的父母給予了撫恤或其他幫助。」他強調，環球時報從制度和人情方面都盡了為國豪能做的事情，給予了應有的關懷和幫助。

但他表示，作為付國豪的前領導，「眼看着國豪病得那麼厲害，愛莫能助，就是留不下來他，最後眼看着他飄向了社會。我永遠都為此自責。」並承諾會選擇他的祭日去看他。

付國豪2019年在香港反修例風波中，曾表態「我支持香港警察，你們可以打我了！」，在香港機場遭示威者襲擊。事件在內地廣泛報道，被稱為愛國記者。其父2022年11月17日在社交網絡宣佈付國豪已於2021年10月25日因病逝世。

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責任編輯：袁瑋婧