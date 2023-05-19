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人行：加強監督管理 必要時對單邊行為進行糾偏

經濟脈搏 18:00 2023/05/19

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中國外匯市場指導委員會（CFXC）昨日（18日）召開年內首次會議，CFXC主任委員兼人行副行長劉國強指，人民幣匯率有糾偏機制，能在合理均衡水平上保持基本穩定。人行將加強監督管理，必要時對單邊行為進行糾偏。在岸價今收升59點子，全周跌1%；離岸價在會議消息傳出後短線拉升近200點。

會議指，近年來中國外匯市場平穩健康發展，匯率市場化改革穩步推進，人幣匯率雙向波動、彈性增強，有效發揮了宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，為增強貨幣政策自主性創造條件。在各方共同努力下，外匯市場匯率風險中性工作取得重大進展，長效機制初步建立，有利於推動外匯市場行穩致遠。

近期發達經濟體高利率、高通脹、高債務並存，貨幣政策緊縮效應顯現，美歐銀行業風險事件不斷，推升市場避險情緒，對美元匯率短期偏強形成支撐，人幣匯率近日雙向波動態勢明顯。當前中國宏觀經濟大盤、國際收支大盤、外匯儲備大盤穩固，金融機構、企業和居民對匯率的預期總體平穩，是外匯市場平穩運行的堅實基礎和有力保障。中國外匯市場廣度和深度日益拓展，擁有自主平衡的能力，人幣匯率也有糾偏力量和機制，能夠在合理均衡水平上保持基本穩定。

會議指，下階段人行和外匯局將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順周期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落。積極落實自律規範，研究加強美元存款業務等自律管理，提升對企業的匯率避險服務水平，降低中小微企業匯率避險成本，更好服務實體經濟。

責任編輯：陳建錫

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