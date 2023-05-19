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華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣

社會熱點 21:10 2023/05/19

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華為今日發佈消息，面向全球招募「天才少年」，將提供5倍以上薪酬，按此前公開郵件，或超200萬元（人民幣，下同）。

據華為發布的海報內容看，「天才少年」的要求不限學歷、不限學校，但需要在數學、物理、化學、材料、計算機、智能製造等相關領域有特別建樹並有志成為技術領軍人物。加分項為重量級科研成果/論文/專利，重點實驗室/尖子班畢業，國際頂級競賽獲獎。

華為表示，將為「天才少年」提供世界級挑戰課題，大牛導師，全球化的平台和資源，以及5倍以上薪酬。

第一財經報道，2019年6月，華為發起「天才少年」項目，這是華為創始人任正非「拖着世界往前走」戰略的重要一環。任正非曾在華為EMT（經營管理團隊）《20分鐘》的講話中稱，「華為每個體系都要調整到衝鋒樁體，不要有條條框框，發揮所有人的聰明才智，英勇作戰，努力向前沖，華為公司未來要拖着這個世界向前走，自己創造標準，只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。」

他比喻「這些天才少年就像『泥鰍』一樣，鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。」

按照華為此前公開的郵件，天才少年的工資按年度工資制度發放，共有三檔，分別為89.6萬－100.8萬元、140.5萬－156.5萬元、182萬－201萬元。

雖然提出了具有吸引力的薪資，但華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右流程：簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失去進入公司的機會。

根據公開數據，華為至少擁有包括700多個數學家、800多個物理學家、120多個化學家，還有15000人在從事基礎研究，以及6萬多產品研發人員。同時，華為還與全球300多所高校、900多家研究機構和公司有合作，實施了7840個項目，已投資18億美元，簽署了對外付費的研發合作合同達1000多份。

加媒：加拿大多間大學宣布終止與華為的研究合作

【華為5G】從源頭提升競爭力 華為「天才少年」項目年薪223萬招人才

責任編輯：袁瑋婧

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