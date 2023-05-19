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G7公報草案：準備與中國建立建設性穩定關係

國情動向 21:20 2023/05/19

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據路透報道，七大集團（G7）公報草案顯示，G7成員國準備與中國建立建設性和穩定的關係，同時從他們的國家利益出發採取行動。

將減少關鍵供應鏈過度依賴

G7公報草案提到，鑒於中國在國際社會中的作用和經濟規模，有必要與中國合作。「我們的政策方針不是為了上海中國，不尋求阻礙中國的經濟進步和發展。」

草案還指，一個不斷發展、遵守國際規則的中國將符合全球利益。G7國家不是要脫鉤或閉關鎖國，他們認識到經濟韌性需要去風險和多元化，將減少對關鍵供應鏈的過度依賴，打擊非法技術轉讓或數據洩露等惡意行為，並將培養抵禦經濟脅迫的能力。

確認台海和平穩定的重要性

草案表示，G7成員國繼續更嚴重關切中國東海和南海局勢，強烈反對任何以武力或脅迫改變現狀的單方面企圖，「我們確認台海和平穩定的重要性」，G7成員國在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括一貫的一個中國政策。

在俄烏方面，草案呼籲中國向俄羅斯施壓，讓其停止軍事侵略。

在南海問題方面，草案指，中國在南海的擴張性海事主張沒有法律依據，反對中國在該地區的軍事化活動。

草案還提到，不會過度限制貿易和投資，同時保護可能被用來威脅國家安全的少數先進技術。

G7領導人在日本廣島召開為期3天的峰會，會議將於周日（21日）結束，公報最終版本預計屆時發佈。

美官員：G7峰會聲明將涉應對中國「經濟脅迫」策略

G7擬共同應對中國「經濟脅迫」 北京促停止搞封閉排他小圈子

責任編輯：袁瑋婧

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