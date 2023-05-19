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李強主持召開國常會：加快建設全國統一大市場

國情動向 21:40 2023/05/19

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國務院總理李強主持召開國務院常務會議指出，加快建設高效、規範、公平、競爭、充分開放的全國統一大市場，促進商品要素資源在更大範圍暢通流動，提高資源配置效率，進一步釋放市場潛力，更好利用全球先進資源要素。

據央視新聞，會議研究落實建設全國統一大市場部署總體工作方案和近期舉措，審議通過《關於加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見》。

會議指出，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，促進商品要素資源在更大範圍暢通流動，有利於充分發揮我國經濟縱深廣闊的優勢，提高資源配置效率，進一步釋放市場潛力，更好利用全球先進資源要素，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐。

針對重點領域的地方保護和市場分割突出問題開展專項治理

會議強調，要進一步統一思想、壓實責任，自覺在大局下想問題、做工作，堅決打破思維定式、防止本位主義。要針對重點領域的地方保護和市場分割突出問題開展專項治理，緊盯不放、久久為功，確保取得實實在在成效。要在深化改革上下更大功夫，進一步優化產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等市場經濟基礎性制度，健全激勵約束和考核評價體系，完善適應全國統一大市場建設的體制機制。

會議強調，醫療保障基金是人民群眾的「看病錢」「救命錢」。加強醫保基金使用常態化監管，對保障基金安全運行、提高基金使用效率、規範醫療服務行為、減輕群眾看病就醫負擔都具有重要意義。要壓實醫保基金使用和監管的各方責任，進一步強化醫保行政部門監管責任、醫保經辦機構審核檢查責任、定點醫藥機構自我管理主體責任、行業部門主管責任和地方政府屬地監管責任。要優化醫保基金監管方式，做實常態化監管，加強信息智能監控和社會監督，進一步織密醫保基金監管網。要深化醫保基金使用和監管改革，及時總結推廣實踐中行之有效的經驗做法，建立健全激勵與約束並重的監管機制，更大激發醫療機構規範使用醫保基金的內生動力。

李強山東調研：採更有針對性措施擴內需穩外需

責任編輯：袁瑋婧

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