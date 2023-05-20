中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長

中國特使出訪歐洲五國斡旋烏克蘭危機，中國政府歐亞事務特別代表李輝周五（19日）在第二站波蘭，同波蘭外交部副國務秘書（副外長）格爾維爾（Wojciech Gerwel）舉行會談，雙方就政治解決烏克蘭危機和中波關係等問題交換意見。

中國外交部新聞稿如下：

李輝表示，烏克蘭危機擴大化、長期化不符合各方利益，中方希望戰火盡快平息，和談得以重啟。中方關於烏克蘭危機的立場是一貫的，歸結起來就是勸和促談。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，與各方加強對話交流，繼續擴大政治解決危機的公約數，為停火止戰逐步積累共識，打下堅實基礎。波蘭是烏克蘭近鄰，也是中東歐地區重要國家。中方重視波蘭在地區事務中的重要作用，願同波蘭繼續就政治解決烏克蘭危機保持溝通，支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，為歐洲和平提供持久保障。

李輝強調，中波傳統友好，中方願同波方一道，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上，推動中波關係不斷邁上新台階。

格爾維爾表示，波方始終堅持一個中國原則，願同中方共同努力，推動波中關係取得長足進展。波方高度評價中方作為安理會常任理事國在國際事務中發揮的建設性作用，期待中方在烏克蘭問題上繼續發揮積極影響，推動目前的緊張局勢早日緩和降溫，盡快實現和平。

李輝晤澤連斯基 就政治解決烏克蘭危機交換意見

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責任編輯：連兆鋒