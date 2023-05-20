中國—中亞峰會確立兩年一會 下屆誰主辦這樣決定

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中國特使勸和促談第二站 李輝晤波蘭副外長
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中國—中亞峰會在西安結束，是為中國與中亞五國建交31年以來，六國領導人首次舉行實體峰會。中亞五國哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦皆為前蘇聯加盟共和國，中亞地區也向來被視為俄羅斯「後院」。首次中國—中亞實體峰會在這時間點得以舉行，與俄羅斯的國際環境自俄烏戰爭後有所變化不無關係。是次中國—中亞峰會還把六國元首會晤機制化，每兩年舉行一次，而每次在哪個國家舉行亦有文章。
中國與中亞五國周五（19日）發表《西安宣言》，宣佈中國—中亞元首會晤機制正式成立。
宣言指出，中國—中亞峰會每兩年舉辦一次，中國為一方，中亞國家按國名首字母排序為另一方，雙方輪流舉辦。
聲明沒有指明決定中亞五國排序的是甚麼字母，而按俄語希里爾字母、英語拉丁字母，五國的順序皆為哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦。
|中亞五國國名
|漢語
|本民族語
|俄語
|英語
|哈薩克斯坦
|Қазақстан
|Казахстан
|Kazakhstan
|吉爾吉斯斯坦
|Кыргызстан
|Киргизия
|Kyrgyzstan
|塔吉克斯坦
|Тоҷикистон
|Тоҷикистон
|Tajikistan
|土庫曼斯坦
|Türkmenistan
|Туркменистан
|Turkmenistan
|烏茲別克斯坦
|原使用希里爾字母：Ўзбекистон
今年轉用拉丁字母：Oʻzbekiston
|Узбекистан
|Uzbekistan
有趣的是，即使按五國本民族母語字母排例，順序也基本上一樣。唯一「偏差」就是烏茲別克語2023年起由希里爾字母轉用拉丁字母，國名首字母由「Ў」變為「O」。
但觀乎是次峰會宣言五國領導人署名順序，以及中方相關文件對中亞五國排序，烏茲別克斯坦都排第五，似乎說明各方同意繼續以「Ў」為烏茲別克斯坦排序，這亦符合以俄語和英語的排序。
這意味，第二屆中國—中亞峰會會於2025年由哈薩克斯坦主辦，第三屆2027年回到中國，第四屆2029年在吉爾吉斯斯坦，第五屆2031年在中國，第六屆2033年在塔吉克斯坦，如此類推。
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責任編輯：連兆鋒