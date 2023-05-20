歐洲最大資產管理公司Amundi看好中國：正把錢從美國撤走

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人行：加強監督管理 必要時對單邊行為進行糾偏
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歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）認為，中國經濟前景、資產估值、通脹狀況等因素都較美國為佳，因此看好中國。 Amundi表示，公司正把部分資產由美國轉往中國。
Amundi資產管理規模達2.1萬億歐元，公司首席投資官莫蒂埃（Vincent Mortier）接受《金融時報》專訪，他表示，市場對中國信貸和優質企業的風險評估過高，並對美國瀕臨經濟衰退太過樂觀。
莫蒂埃預計，美國經濟明年會沒有增長，而中國、印度和印尼會增長5%至6%。「我們的投資配置明顯已由西方轉向東方。」
儘管中美關係緊張，莫蒂埃亦承認地緣政治因素為投資帶來風險，但他認為中美之間的力量平衡，足以使得美國避免對中國過份苛刻。Amundi過去一年來已逐漸增持中國及印度資產，今年更加速增持。
莫蒂埃稱：「美國不應低估中國報復、升級以及談判的能力。」「我認為中國也實實在在的向美國施壓。」
莫蒂埃尤其受中國企業債券的投資機會吸引，他認為許多外國投資者都沒有分清中企的質素，而一味拋售。「若你深入研究，可以找到一些非常好的公司，花5角就能買到1元的東西。」
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責任編輯：連兆鋒