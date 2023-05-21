  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬來西亞脫口秀演員調侃中國 微博帳號遭禁言

社會熱點 15:31 2023/05/21

分享：

分享：

馬來西亞脫口秀演員Uncle Roger（本名黃瑾瑜Nigel Ng）近日在影片中調侃中國，笑稱華為手機會監聽等，其微博帳號隨後遭禁言，嗶哩嗶哩（俗稱B站）上的主頁也顯示帳號封禁中。

Uncle Roger日前在Twitter、Instagram、YouTube等平台發布影片，為即將在6月4日發布的脫口秀特輯做宣傳。

影片開頭，Uncle Roger得知一位觀眾來自中國後，立刻表示「中國，好國家，好國家」，並做出一個小心謹慎的表情說道：「我們現在都得這樣說了，對不對？手機都在監聽着，這位侄子用華為手機，他們都在監聽着」。

棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）

他又詢問現場有沒有來自台灣的觀眾，當遠處傳來一陣歡呼聲後，他說：「不是個真正國家，不是個真正國家。我希望有一天你們重回祖國的懷抱。一個中國！」

Ungle Roger笑稱「今晚之後就要被『取消』了。」，還打趣地要求中國觀眾為他寫一份正面的報告，形容自己是一位好同志，不要令他消失。

雖然這段影片沒有發布在內地社交平台，但還是遭到內地網民攻擊和舉報。Uncle Roger的微博顯示，「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」；B站上的賬號也顯示為「該帳號封禁中」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

內地加強相聲、脫口秀審核及現場監管 網上播出需專人實時審看
2020/09/18
內地加強相聲、脫口秀審核及現場監管 網上播出需專人實時審看
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）
2023/05/17
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）

你可能感興趣

內地加強相聲、脫口秀審核及現場監管 網上播出需專人實時審看
09:15 2020/09/18
內地加強相聲、脫口秀審核及現場監管 網上播出需專人實時審看
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）
14:16 2023/05/17
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）
網絡熱話 社交平台 綜藝節目 演員 微博 Twitter Instagram YouTube 華為 馬來西亞

上一篇文章

內地專家分析530萬人樣本 二次感染新冠危重症風險減少86%

下一篇文章

廣西超載越野車墮崖11人亡 涉偷越國境（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
華為五倍薪酬再招天才少年 最高逾200萬人幣
付國豪父親發文怒斥胡錫進 後者回應：我永遠為此自責
付國豪父親發文怒斥胡錫進 後者回應：我永遠為此自責
中國漁船印度洋傾覆39人失蹤 海軍打撈起2具遺體
中國漁船印度洋傾覆39人失蹤 海軍打撈起2具遺體
貴州男女被當街圍毆至昏迷 警方稱正調查（有片）
貴州男女被當街圍毆至昏迷 警方稱正調查（有片）
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）
棟篤笑演出涉侮辱解放軍 笑果文化被重罰逾1300萬並禁演（更新版）
中國商人在泰國酒店嫖娼被下藥謀財 中20多刀身亡
中國商人在泰國酒店嫖娼被下藥謀財 中20多刀身亡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款