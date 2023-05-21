馬來西亞脫口秀演員調侃中國 微博帳號遭禁言

馬來西亞脫口秀演員Uncle Roger（本名黃瑾瑜Nigel Ng）近日在影片中調侃中國，笑稱華為手機會監聽等，其微博帳號隨後遭禁言，嗶哩嗶哩（俗稱B站）上的主頁也顯示帳號封禁中。

Uncle Roger日前在Twitter、Instagram、YouTube等平台發布影片，為即將在6月4日發布的脫口秀特輯做宣傳。

影片開頭，Uncle Roger得知一位觀眾來自中國後，立刻表示「中國，好國家，好國家」，並做出一個小心謹慎的表情說道：「我們現在都得這樣說了，對不對？手機都在監聽着，這位侄子用華為手機，他們都在監聽着」。

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他又詢問現場有沒有來自台灣的觀眾，當遠處傳來一陣歡呼聲後，他說：「不是個真正國家，不是個真正國家。我希望有一天你們重回祖國的懷抱。一個中國！」

Ungle Roger笑稱「今晚之後就要被『取消』了。」，還打趣地要求中國觀眾為他寫一份正面的報告，形容自己是一位好同志，不要令他消失。

雖然這段影片沒有發布在內地社交平台，但還是遭到內地網民攻擊和舉報。Uncle Roger的微博顯示，「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」；B站上的賬號也顯示為「該帳號封禁中」。

責任編輯：易燕丹

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