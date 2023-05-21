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內地專家分析530萬人樣本 二次感染新冠危重症風險減少86%

社會熱點 16:02 2023/05/21

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內地二次感染新冠病毒的人數出現上升趨勢，有專家公開全球數據的大樣本研究成果，指相較原發新冠病毒感染，重複感染發生危重症的風險減少86%。

據《人民日報》健康客戶端，國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員劉珏表示，此次研究是基於全球文獻的匯總分析結果，樣本量合計為530萬人，顯示相較原發新冠病毒感染，重複感染更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。有關研究結果近日已發表於《國際環境研究和公共健康》上。

「第一次感染提供了一些防止再次感染的保護和抵抗力，降低了感染的風險和感染者轉變為重症的概率。根據全球大樣本數據來看，再次感染不會增加額外風險住院、重症監護室或死亡。」劉珏稱，但老年人等高風險人群需要更加注意。

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針對當前內地二次感染人群有所上升，劉玨解釋，首先由於人體中和抗體水準隨著時間推移會出現衰減，對個體的保護力下降。其次是因為Omicron變異株在人群中依然處於散發流行狀態，並未消失，傳染源依然存在。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，無論是初次感染還是二次感染，Omicron變異株的臨床表現均集中在上呼吸道。 中國當前大量人群體內還存有保護抗體，即使二次感染，癥狀普遍較輕，病程相對較短，重症病例也很少。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑亦表示，根據臨床觀察，二次感染的人群總體比第一次感染表現的症狀要輕，主要表現為發熱、喉嚨痛。

責任編輯：易燕丹

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