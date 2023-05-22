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中國召見日本駐華大使 就G7涉華議題嚴正交涉

國情動向 09:11 2023/05/22

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中國外交部副部長孫衛東昨日（21日）召見日本駐華大使垂秀夫，就七國集團（G7）峰會炒作涉華議題提出嚴正交涉，強調台灣問題是不可逾越的紅線，所謂以實力改變現狀」、「經濟脅迫」的惡意炒作違背事實，敦促日本把握戰略自主，並要求G7國家停止搞封閉排他的「小圈子」，停止製造和挑動分裂對立。

孫指，G7固守陣營對抗和冷戰思維，其所作所為違背歷史大勢、客觀事實和國際道義。日方作為今年輪值主席國，在廣島峰會系列活動和聯合宣言中伙同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。當前東海、南海局勢總體穩定，所謂「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上，

孫又指美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。中國作為負責任大國，絕不接受少數國家炮製的「家法幫規」。

中國駐英使館亦發聲明回應英方在G7峰會上說「中國是全球最大挑戰」的言論，指該說法是完全違背事實的惡意誹謗，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，敦促英方立即停止對中國的誣衊抹黑。中方奉勸英國政客花多些精力應對自己國內積重難返的政治、經濟及社會問題，不要總是跟隨美國起舞、到處挑事生非。

G7峰會前日（20日）發表聯合聲明，強調各國必須抵禦中國經濟脅迫，重申台海和平穩定是國際安全與繁榮不可或缺的一部分，反對以武力改變現狀。聲明同時表示，各國的政策方針並非旨在傷害中國，不尋求遏制中國的發展，也不尋求與中國脫鉤，而是要維持經濟的韌性，必須去風險化。

G7公報草案：準備與中國建立建設性穩定關係

美官員：G7峰會聲明將涉應對中國「經濟脅迫」策略

責任編輯：陳建錫

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