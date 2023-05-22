美光產品未通過中國安全審查 華府指欠缺依據

中國禁止部分國內企業採購美光（Micron）產品，美國商務部批評有關做法毫無事實根據，將與盟友和合作夥伴接觸，協調解決中國對內存芯片市場扭曲。

網信辦：美光在華銷售產品未通過網絡安全審查

美國商務部指，美方堅決反對毫無事實根據的限制做法，這一做法以及最近對其他美國企業的突擊搜查和針對，與中國正在開放其市場的說法不符。美方將與中國有關部門直接接觸，並與主要盟友和合作夥伴接觸，確保各方密切協調解決中國行動造成的市場扭曲。美光指正評估下步行動，期待繼續與北京討論。

市場憧憬內存芯片國產化加快，A股半導體內存芯片相關股票周一（22日）早盤大漲，睿能科技一字漲停，北京君正高開超7%，德明利、恆爍股份等高開。

《華爾街日報》指，在不到兩個月前，中國政府宣布審查來自這家美國最大內存芯片製造商的進口產品，這似乎是一種政治姿態，旨在反擊去年底華府針對向中國出售先進製程芯片製造技術實施的全面禁令。北京認為，拜登政府制定該禁令的背後有某些美國企業的遊說。此次調查表明，其已將槍口對準了美光。

該報分析指，對北京而言，美光是一個容易拿捏的對象，因為中國企業可以很容易地用三星（Samsung）和海力士半導體（SK Hynix）等競爭對手取得替代品。但中方本次也比較小心，以免出手力度過大，導致中國企業獲得西方先進技術的渠道受到進一步限制。

同時，隨著中美科技戰加劇及被中國政府調查，美光近期已陸續加大在中國以外地區的投資，上周宣布未來數年將在日本為極紫外光 (EUV) 微影技術37億美元。另有指美光已獲得日本政府15億美元財政支持，將在廣島擴大生產線。

責任編輯：陳建錫