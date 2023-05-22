不掃碼、不拍卡 北京地鐵大興機場線首啟「刷掌」進站

北京地鐵大興機場線開通新的「刷掌」乘車服務，乘客可刷手掌進站乘車。大興機場線也成為世界首條生物識別掌紋支付技術應用的示範線。

央視新聞報導，周日（21日）起，北京地鐵大興機場線草橋站、大興新城站、大興機場站全線開通「刷掌」乘車服務。乘客不用拿卡，不用掏手機，依靠國內自主研發的掌紋生物識別技術就能進站乘坐大興機場線。

乘客只需在大興機場線各站自動售票處的刷掌註冊機錄入掌紋，並在微信小程序「北京地鐵刷掌乘車」完成授權後，即可開通刷掌乘車功能。

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使用時，乘客需找到帶有圓環標誌的刷掌閘機，將掌心面對圓環內的識別區，完成識別後圓環變為綠色，閘機將自動打開。出站的時候，同樣再刷一次掌紋，乘車費用就從微信支付裏自動扣除。

據了解，刷掌乘車服務採用「掌紋＋掌靜脈」識別技術，具備無介質、非接觸、高便捷、高安全等特點。與人臉過閘方式相比，刷掌乘車服務需乘客在掌紋閘機前主動伸手刷掌，系統方能獲取信息並通過後台比對識別後予以確認。刷掌模式採用數據脫敏和數據加密技術，可有效地保證用戶的安全使用。

報道指，此次刷掌乘車服務在大興機場線的應用，是掌紋生物識別技術首次在軌道交通場景的應用。未來，刷掌服務也將逐步應用於辦公、零售、餐飲等更多領域。

責任編輯：易燕丹

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