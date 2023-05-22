挑戰SpaceX星鏈 中國研打造自家衛星寬頻網絡

中國加緊發展能與馬斯克旗下SapceX星鏈（ Starlink ）競爭的衛星寬頻網絡，有民間企業已在火箭技術上取得重要進展，以降低發射衛星的成本及提高發射效率。研究人士預計，中國的衛星群將會對美國在全球衛星市場的領先地位構成挑戰，但在此之前，北京仍面臨發射能力和技術上的難題。

《華爾街日報》報道，隨著SapceX星鏈快速在全球拓展，其軍事用途在幫助烏克蘭對抗俄羅斯上大展身手，盡管烏克蘭的電信基礎設施遭受嚴重破壞，但星鏈得以為烏克蘭維持高速網絡連接，這也突顯了地球近地軌道衛星群的重要性。中國軍方研究人員擔心太空軌道將過於擁擠，正呼籲更快地部署自定衛星群。

中國民營企業北京天兵科技在研究發展一次發射可以部署高達60顆衛星的火箭，這大概與SpaceX用來發射星鏈衛星的可部分重複使用的獵鷹9號運載火箭的承載量相當。上個月，天兵在建造可回收運載火箭上邁出重大一步，首次將液體燃料火箭送入軌道，其低發射成本及大承載量對於衛星群的快速發展極為關鍵。

報道指，作為中國推動關鍵技術領域自主戰略的一部分，國發委2020年已將發展衛星寬頻列入新基礎設施的項目名單，使之成為國家優先考慮選項之一。至今， 中國已有700多顆衛星在軌道上運行，約一半是由軍方發射以跟蹤美國在全球的軍事部署，另有由30多顆衛星構成「北斗」系統，對標美國的GPS。

研究人士指，中國的衛星群將會對美國在全球衛星市場的領先地位構成強勁挑戰，其衛星寬頻網絡或通過「一帶一路」的基礎設施項目，捆綁在一起推廣。