韓流回來了？首4月K-POP唱片對華出口按年大增195.7%

韓流在中國似乎出現回暖跡象，今年首4月K-POP唱片對華出口按年大增195.7%，另有傳部分韓國藝人將來華表演。

韓聯社引述歌壇和韓國海關統計數據指，今年前4個月的K-POP唱片對華出口額為1898.1萬美元，按年大增195.7%。

具體看，上月K-POP唱片對華出口額525.8萬美元，按年增98.2%；男團SEVENTEEN新推的迷你十輯《FML》首周銷量455萬張，刷新K-POP專輯新紀錄，其中中國粉絲群通過社交平台團購200多萬張。經紀公司Pledis娛樂表示，雖然難以準確統計專輯在華銷量，但專輯在當地的反響確實很好。

除了唱片銷售，韓國藝人也將開始在華表演。知情人士透露，歌手泫雅下月將參加武漢音樂節，引發熱議。

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中國與美國、日本一道被視為K-POP的三大市場。此前受 「限韓令」和新冠疫情影響，K-POP明星在華活動只限於線上活動和專輯銷售。

報道指，中國騰訊音樂娛樂的高管近期訪韓，與韓國主要經紀公司接觸，引發韓國歌壇對重新進軍中國市場充滿期待。某人氣偶像組合的經紀公司亦透露，已向中方申請在華舉行線下活動，但結果如何還有待觀望。

在中國社交平台上，網民對於韓流的回歸反應兩極，有人表示歡迎，並期待喜歡的團體來華開演唱會；也有人提及「薩德」風波，以及年初南韓要求中國旅客落機後掛上黃牌等爭議，認為應該繼續限制。

責任編輯：易燕丹

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