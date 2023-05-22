台中身家5億高中男生婚後2小時墮樓 丈夫由警陪同出庭

台中一名擁有價值5億新台幣房產的賴姓高中生，與一名夏姓男子登記結婚2小時後，在夏男的10樓住處墮樓身亡。案件今日首度召開偵查庭，在6名員警陪同下，夏男與父親一同出庭說明。

綜合台媒報道，針對賴姓高中生墮樓事故，台中地檢署傳喚夏男追查，今天上午10時開偵查庭訊問，夏姓父子首度現身，現場需出動警力維持秩序。面對大批媒體追問，夏男不發一語，面無表情進地檢署接受訊問。

據了解，18歲賴姓高中生繼承父親位於台中市30筆不動產，市值高達5億元。而夏男的父親為地政士（台灣專職土地及房產交易法律文書代理人），夏男本身也擔任地政士助理，兩人曾幫賴家處理房地產，雙方因此結識。5月4日，賴姓高中生與夏男登記結婚2小時後墮樓死亡，死者母親懷疑謀財害命，對夏男提告殺人罪，並要求檢警加速調查。

另外，死者家屬邀請著名法醫高大成驗屍及勘驗墮樓現場，協助調查死因。高大成看完遺體後發現諸多疑點，例如墮樓的角度不對、傷勢也不符合常理，以及推測死者體內恐含毒物反應。家屬委任律師也指出，此次請高大成幫忙，並非不信任檢警的專業，只是希望能從不同角度釐清真相。

▲ 賴男（右）繼承價值5億元新台幣的房產。

責任編輯：易燕丹

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