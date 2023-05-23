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「一帶一路」十年 開啟新開放戰略

經濟脈搏 08:30 2023/05/23

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中亞峰會上周召開，國家主席習近平以「盛唐儀式」歡迎中亞五國元首引來各方矚目，除了將中國與中亞關係帶入新高度，在象徵古絲綢之路起點的古都西安盛大舉辦，也拉開了今年「一帶一路」十週年的慶祝週期。

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