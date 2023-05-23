「一帶一路」十年 開啟新開放戰略 經濟脈搏 08:30 2023/05/23 分享： 分享： 中亞峰會上周召開，國家主席習近平以「盛唐儀式」歡迎中亞五國元首引來各方矚目，除了將中國與中亞關係帶入新高度，在象徵古絲綢之路起點的古都西安盛大舉辦，也拉開了今年「一帶一路」十週年的慶祝週期。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 韓正：支持香港保持普通法制度 助力「一帶一路」建設 2022/08/31 韓正：支持香港保持普通法制度 助力「一帶一路」建設 一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款 2023/03/28 一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款 彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」 2023/05/10 彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」 你可能感興趣 韓正：支持香港保持普通法制度 助力「一帶一路」建設 09:26 2022/08/31 韓正：支持香港保持普通法制度 助力「一帶一路」建設 一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款 16:22 2023/03/28 一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款 彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」 15:36 2023/05/10 彭博：華府向羅馬施壓 致意大利擬退出「一帶一路」 中國市場 地緣政治 宏觀分析 疫情 中亞 外交 經濟 哈薩克斯坦 一帶一路 中美關係