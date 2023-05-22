河南34名教師絕食抗議4年無糧出 官方：將妥善解決

河南三門峽市一學校34名教師發文控訴入職4年未拿到工資，在教育局絕食抗議，當地教育局通報指目前34名教師全部在崗，將在最短時間內妥善解決。

三門峽市教育局今日通報稱，在5月15日，三門峽市民辦學校34名教師到市教育局反映其編制問題，市教育局第一時間做好耐心細緻的政策解讀工作，教師當晚全部返回。目前，34名教師全部在崗，學校教學秩序正常。教師工資在2022年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由財政逐月發放。

通報稱，關於教師編制問題，因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進。本著依法依規、尊重歷史、尊重事實的原則，在最短時間內，予以妥善解決。

4年無契約、醫保等

網傳這34位教師發出的共同聲明指出，他們在2019年8月參加三門峽市直屬學校的教師招聘，經過筆試、面試、體檢、公示全部合格後，錄取為市直公辦編制教師，工作至今近4年，平均每天執教至少12個小時，但是編制問題至今仍未解決，甚至沒有勞雇契約、工資、社保、醫保與公積金。

教師們期間多次向主管部門反映卻沒有下文，「迫於無奈和各方壓力，我們只能選擇最卑微的方式，在教育局絕食靜默來向大家求助」，並向家長、學校、社會表達歉意。

盡管聲明未透露學校名稱，但有網民披露，這群無薪教師是分發至三門峽市的東方劍橋學校任教。有網民指出，東方劍橋學校原本是私立學校，去年轉為公辦並改名伯陽學校，教師工資在2022年9月以前由私立學校發放，轉公辦後由中央財政撥款逐月發放，但也提到三門峽市教師工資確實偏低且拖欠獎金，但4年沒發薪水可能有些誇大。

責任編輯：袁瑋婧